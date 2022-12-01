Генпрокуратура России выступила на стороне истца в банкротном деле нефтекомпании «Хортица»

Москва, , 08:39 — REGNUM В банкротное дело, инициированное в отношении нефтедобывающей компании «Хортица», вступила Генеральная прокуратура России. Арбитраж Москвы, рассматривающий претензии к компании, за которой может стоять миллиардер, экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассмотрит требование надзорной инстанции 2 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоначальным истцом в споре, начатом 7 ноября 2022 года, стал налоговый орган, чьи претензии суд заслушает 30 января 2023 года. Позднее на стороне истца в дело вступило ПАО Банк «Югра». В последнем у ООО «Хортица» заложены доли, принадлежащие двум иностранным компаниям, — кипрской «Ситабон ЛТД» (Citabon Ltd) и «Кревелсон Финанс Лимитед» с Виргинских островов. Залог действует до исполнения обязательств по кредитам от 2014 и 2015 годов.

По открытым данным, компания «Хортица», созданная в июле 2006 года для добычи сырой нефти, входила в состав группы «Русь-Ойл», которую СМИ связывали с бизнесменом Алексеем Хотиным.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год ООО «Хортица» получила чистый убыток в размере 1,1 млрд рублей, при этом собственный капитал юрлица имеет отрицательное значение — 6,1 млрд рублей.

22 ноября 2022 года Генпрокуратура РФ также вступила в банкротное дело другого нефтедобытчика — ООО «Мултановский», которое получило лицензию на разработку одноимённого месторождения после «Хортицы». Помимо этого, в «Мултановском» компания владеет небольшой долей. Основной собственник — АО «Синтэк-Ойл». Именно в материалах этого дела раскрывается и суть претензий, которые заслушают в Замоскворецком суде. Прокурор заявил о взыскании ущерба в размере169 376 368 000 рублей, причиненного государству «в результате противоправной деятельности группы компаний «Русь-Ойл», в которую входит ООО «Майорское» и об обращении взыскания в доход государства акций данной организации». В качестве обоснования претензий упоминаются «незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения» от уплаты налогов, проведённые между связанными компаниями, и вывод средств на счета не резидентов, а также распределение полученных средств внутри группы компаний.