ЦПВС сообщил о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу

Дамаск, , 03:08 — REGNUM Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается атаковать с использованием беспилотных летательных аппаратов российскую авиабазу Хмеймим и позиции правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, кроме Хмеймима, нападению могут подвергнуться армейские подразделения в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель. Егоров отметил, что в рамках подготовки к атакам террористы оборудовали в Идлибе площадки, на которых разместили расчеты для запуска дронов.

Заместитель руководителя добавил, что ЦПВС призывает незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и перейти к переговорам об урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Олег Егоров заявил, что сирийские силовики уничтожили 24 боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа в Сирии.

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