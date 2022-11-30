Токио, 1 декабря, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Около половины японских и китайских респондентов заявили, что, по их мнению, в будущем в Тайваньском проливе может произойти военный конфликт, сообщает 30 ноября японское информационное агентство «Киодо Цусин».

Office of the ROC President Тайваньские солдаты

Об этом свидетельствует проведённый в среду, 30 ноября, японским некоммерческим аналитическим центром Genron NPO и China International Communications Group ежегодный опрос граждан Японии и Китая.

В целом 44,5% японцев и 56,7% китайцев указали на возможность конфликта вокруг Тайваня либо «в течение нескольких лет», либо вообще «в будущем».

В то время как 63,7% японских респондентов связывают рост напряжённости по обе стороны пролива с Китаем, 52,5% китайцев считают, что виноваты США, 25,8% ссылаются как на США, так и на Японию, а 11,7% указывают на Тайвань.

Восприятие японской общественностью Китая оставалось в основном «неблагоприятным», упав на 3,6 процентного пункта по сравнению с прошлым годом до 87,3 процента. Среди китайских респондентов 62,6% отрицательно относятся к Японии, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году.

Ясуси Кудо, глава Genron NPO, заявил на пресс-конференции в среду, 30 ноября, что общественное мнение по отношению друг к другу в этом году немного улучшилось после негативных сообщений в СМИ в предыдущем году, но результат не показывает полноценного восстановления на фоне отсутствия двусторонних обменов из-за пандемии COVID-19.

Гао Аньмин, вице-президент CICG, сказал, что всё большее число китайских молодых людей положительно относятся к Японии и с оптимизмом смотрят в будущее двусторонних отношений, поскольку они по сравнению со старшим поколением, как правило, получают больше информации о Японии из разных каналов, включая интернет.

На вопрос о причинах неблагоприятных впечатлений о Китае 58,9% японцев сослались на вторжение китайских судов в японские воды вблизи контролируемых Токио островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Китай претендует на острова и называет их Дяоюйдао.

Среди китайцев 78,8% указало на недостаточное отражение Японией своей прошлой военной агрессии, при этом число респондентов, ссылающихся на факторы, связанные с японо-американскими отношениями, резко возросло в этом году.

Число тех, кто поддерживает мнение о том, что Япония и США работают вместе в своих попытках сдержать Китай, выросло на 14,6 балла по сравнению с прошлым годом и составило 37,6%.

«В то время как региональная напряженность обострилась, всё больше и больше китайцев призывают к миру», — сказал Кудо, имея в виду заметное увеличение числа респондентов, надеющихся на мирное урегулирование двустороннего территориального спора и подчёркивающих необходимость укрепления сотрудничества между двумя азиатскими странами.

В ходе опроса, проводившегося с июля по сентябрь, были получены ответы от 1000 человек в Японии и 1528 человек в Китае.