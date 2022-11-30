Вашингтон, 1 декабря, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о своем «решительном несогласии» с новой военной операцией, которую может начать Турция в Сирии. Об этом он сказал в телефонной беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

Остин также выразил обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на сирийской территории, включая недавние авиаудары турецких военно-воздушных сил. По словам шефа Пентагона, такие действия армии Турции угрожают безопасности американского персонала в Сирии.

Кроме того, Остин выразил соболезнования Анкаре в связи с терактом, который произошел 13 ноября в турецком городе Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв, в результате которого 6 человек погибли и еще более 80 человек пострадали.

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