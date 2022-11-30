США предостерегли Турцию от новой военной операции в Сирии
Глава Пентагона Остин предупредил Турцию о недопустимости новой военной операции в Сирии
Вашингтон, 1 декабря, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о своем «решительном несогласии» с новой военной операцией, которую может начать Турция в Сирии. Об этом он сказал в телефонной беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.
Остин также выразил обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на сирийской территории, включая недавние авиаудары турецких военно-воздушных сил. По словам шефа Пентагона, такие действия армии Турции угрожают безопасности американского персонала в Сирии.
Кроме того, Остин выразил соболезнования Анкаре в связи с терактом, который произошел 13 ноября в турецком городе Стамбуле.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв, в результате которого 6 человек погибли и еще более 80 человек пострадали.
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