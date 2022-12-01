ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Донецк, , 02:37 — REGNUM Снарядами натовского калибра обстреляли киевские боевики город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Киевский район города Донецка был обстрелян ВСУ в 23:10 мск со стороны населённого пункта Орловка. По городу киевские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры уточняется.

Напомним, артиллерия калибром 155 мм применяется странами-членами военного альянса НАТО. Киевский режим получил вооружение от стран Запада, входящих в НАТО, в том числе от США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле города Донецка киевскими боевиками пострадал мирный житель.

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