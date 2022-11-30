Вашингтон, 1 декабря, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Американские военные намерены значительно увеличить количество обучаемых киевских боевиков, а также усложнить программу их подготовки, 30 ноября передал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации журналистов, только на одной из баз, которая находится на территории Германии, число ежемесячно тренируемых бандеровцев может достичь 2,5 тысячи. При этом курсы их обучения должны стать «более интенсивными и комплексными», чем те, что проводятся в Британии и Польше.

Также сообщается, что новая программа подготовки должна будет включать и отработку совместных маневров пехоты и артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября хорватский премьер-министр Андрей Пленкович призвал парламент Хорватии поддержать участие страны в программе европейской военной помощи Киеву и одобрить обучение киевских боевиков на территории республики.