Брянск, 1 декабря 2022, 02:25 — REGNUM Губернатор Брянщины Александр Богомаз не считает необходимым создание на территории области вооружённых отрядов самообороны, сообщает 30 ноября интернет-газета «Брянские новости».

Полиция. Брянск
Полиция. Брянск
32.мвд.рф

Об этом Богомаз заявил во время прямого телевизионного эфира. Житель области спросил его, стоит ли формировать на Брянщине местное вооружённое ополчение. Губернатор назвал обстановку в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ напряжённой, однако посчитал лишним создание отрядов территориальной обороны.

«Безопасность региона обеспечивается как погрануправлением, так и Министерством обороны, причем силы постоянно наращиваются», — сказал Богомаз.

Напомним, что вооружённые формирования Украины неоднократно обстреливали территорию Брянской области, в последний раз, 19 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области из РСЗО «Град»