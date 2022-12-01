Министерство обороны и пограничники надёжно охраняют границы Брянской области — губернатор Богомаз

Брянск, , 02:25 — REGNUM Губернатор Брянщины Александр Богомаз не считает необходимым создание на территории области вооружённых отрядов самообороны, сообщает 30 ноября интернет-газета «Брянские новости».

Полиция. Брянск 32.мвд.рф

Об этом Богомаз заявил во время прямого телевизионного эфира. Житель области спросил его, стоит ли формировать на Брянщине местное вооружённое ополчение. Губернатор назвал обстановку в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ напряжённой, однако посчитал лишним создание отрядов территориальной обороны.

«Безопасность региона обеспечивается как погрануправлением, так и Министерством обороны, причем силы постоянно наращиваются», — сказал Богомаз.

Напомним, что вооружённые формирования Украины неоднократно обстреливали территорию Брянской области, в последний раз, 19 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области из РСЗО «Град»