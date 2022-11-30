Токио, 1 декабря, 2022, 02:24 — ИА Регнум. ЮНЕСКО в среду, 30 ноября, одобрило предложение внести традиционные японские народные танцы «Фурю-одори» в список всемирного нематериального культурного наследия, сообщает 30 ноября информационное агентство «Киодо Цусин».

Японский танец

41 региональный танец, зародившийся в Средневековье, передавался из поколения в поколение и исполнялся одетыми в красочные костюмы танцорами под флейты и барабаны для того, чтобы почтить память предков, помолиться о хорошем урожае или дожде или найти защиту от бедствий.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что включение «Фурю-одори» в список наследия ЮНЕСКО «приведёт к обновлению осведомлённости международной общественности» о региональной привлекательности Японии. Он добавил, что продолжит делать всё возможное, чтобы продвигать японские танцы во всём мире.

Танцы «Фурю-одори» ранее были рекомендованы ЮНЕСКО оценочной группой для поощрения регионального диалога и обменов, а также для обозначения культурного разнообразия.

Они уже давно были определены японским правительством в качестве важного нематериального культурного достояния.

В списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в частности, находятся исполнительское искусство но и кабуки и многовековое мастерство строительства традиционных японских деревянных сооружений.