США заказали за $1,2 млрд установки NASAMS для Киева
Пентагон: США заключили контракт с компанией Raytheon на закупку ПВО NASAMS за $1,2 млрд для ВСУ
Вашингтон,
1 декабря 2022, 01:55 — REGNUM Власти США заключили соглашение с американской компанией Raytheon о закупке для киевского режима систем противовоздушной обороны NASAMS, а также запчастей и сопутствующего оборудования к этим установкам, сообщили в пресс-службе Пентагона.
Общая сумма контракта составила $1,216 млрд. Число единиц вооружения, которое было заказано у Raytheon, не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о передаче Киеву по меньшей мере восемь комплексов NASAMS. 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что полученные киевским режимом системы NASAMS «со стопроцентной эффективностью» перехватывают российские ракеты.
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История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке Украины ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа HMMWV и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.