Вашингтон, 1 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Власти США заключили соглашение с американской компанией Raytheon о закупке для киевского режима систем противовоздушной обороны NASAMS, а также запчастей и сопутствующего оборудования к этим установкам, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Общая сумма контракта составила $1,216 млрд. Число единиц вооружения, которое было заказано у Raytheon, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о передаче Киеву по меньшей мере восьми комплексов NASAMS. 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что полученные киевским режимом системы NASAMS «со стопроцентной эффективностью» перехватывают российские ракеты.