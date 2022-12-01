Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Москва, , 01:35 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области осуществили российские воздушно-космические силы (ВКС), 1 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» Mil.ru

На ее борту находятся космические аппараты военного назначения. Это уже третий по счету за 30 дней пуск ракеты «Союз-2.1б» для Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября с космодрома Плесецк была запущена легкая ракета-носитель «Ангара-1.2», которая вывела в космос аппарат в интересах Министерства обороны РФ.

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