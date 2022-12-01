ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Москва,
1 декабря 2022, 01:35 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области осуществили российские воздушно-космические силы (ВКС), 1 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Mil.ru
На ее борту находятся космические аппараты военного назначения. Это уже третий по счету за 30 дней пуск ракеты «Союз-2.1б» для Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября с космодрома Плесецк была запущена легкая ракета-носитель «Ангара-1.2», которая вывела в космос аппарат в интересах Министерства обороны РФ.
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История вопроса
В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.
США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.
После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.
В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.