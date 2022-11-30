Берлин, 1 декабря, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Резолюцию, в которой так называемый голодомор — массовый голод в СССР в начале 30-х годов — охарактеризован как геноцид народов Украины, одобрил бундестаг Германии. Трансляция заседания велась 30 ноября на сайте немецкого парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

За резолюцию проголосовали фракции правящих в ФРГ Социал-демократической партии Германии, партии «Зеленых» и свободные демократы, а также оппозиционный консервативный блок ХДС/ ХСС. Воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии».

Как утверждается в документе, от репрессий и голода пострадали не только регионы Украины, производившие зерно, но и вся страна. Поясняется, что с перспективы сегодняшнего дня «напрашивается» историко-политическое обозначение событий 30-х годов на Украине как геноцид и бундестаг ФРГ «разделяет мнение о такой классификации».

Напомним, массовый голод в СССР 30-х годов охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и стал трагедией для всей страны. Однако в 2006 году, при президентстве Виктора Ющенко, было введено понятие «голодомор», который был признан Верховной радой как геноцид только народа Украины, несмотря на антиисторичность такого подхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Германии Сергей Нечаев назвал планы бундестага признать так называемый голодомор геноцидом народа Украины «абсолютно антиисторическим и противоречащим здравому смыслу подходом».