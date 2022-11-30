Токио, 1 декабря, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Япония рассматривает возможность покупки до 2027 года 500 крылатых американских ракет «Томагавк», сообщает 30 ноября информационное агентство «Киодо Цусин».

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты «Томагавк»

По словам источника, правительство рассматривает возможность покупки ракет, чтобы быстро повысить возможности сдерживания Японии до тех пор, пока она не сможет начать использовать ракеты собственного производства, запускаемые за пределами зоны действия ПВО противника.

Покупка ракет предполагается потому, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды в своей новой Стратегии национальной безопасности планирует объявить о возможности нанесения контрударов.

Количество закупаемых ракет может измениться, поскольку министерство обороны изучает, сколько «Томагавков» потребуется для решения растущих угроз со стороны Северной Кореи и Китая.

Крылатые ракеты американского производства, известные своей точностью, имеют дальность полета около 1600 километров и могут летать на относительно малых высотах, что затрудняет их обнаружение радаром.

Хотя Вашингтон строго ограничил количество стран, которые могут покупать «Томагавки», правительства Японии и США уже начали переговоры о деталях сделки.

Крылатые ракеты, скорее всего, будут установлены на эсминцах морских сил самообороны Японии, но также появились планы по их установке на подводных лодках.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в среду, что правительству «еще предстоит принять какое-либо конкретное решение о потенциале контрудара, параметры которого всё ещё находятся на рассмотрении».

Однако Мацуно сказал, что Токио объяснил Вашингтону, что Япония с помощью «Томагавков» «фундаментально укрепит» свой оборонный потенциал.

Принятие «Томагавков» на вооружение позволит Японии получить возможность уничтожать ракеты противника до того, как они будут запущены с чужой территории, а также нацеливаться на его командные центры.

Но эта идея остается в Японии спорной. Сменявшие друг друга правительства всегда придерживались исключительно оборонной политики в соответствии с конституцией страны, отказывающейся от ведения войны.

Нынешнее правительство также, вероятно, изложит в пересмотренном документе о политике безопасности планы об удвоении оборонного бюджета страны до 2% в год от ВВП, тем самым доведя уровень военных расходов до стандартов НАТО.