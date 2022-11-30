Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Договоренности о возобновлении экспорта российского аммиака через трубопровод, который идет в Одессу, якобы будут достигнуты в ближайшее время, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе мероприятия, организованного агентством Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его мнению, стороны переговоров осознают важность этого вопроса. Гриффитс также отметил, что тема экспорта аммиака является еще более важной, чем вывоз зерна.

Замгенсека полагает, что трубопровод будет задействован в течение одной или двух ближайших недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что договоренности об экспорте российских удобрений и аммиака следует выполнять, поскольку мировые рынки нуждаются в удобрениях из России для получения урожая в 2023 году.

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