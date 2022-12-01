Брат экс-президента Грузии полагает, что спасти политика может только перевод в зарубежную клинику

Тбилиси, , 00:57 — REGNUM Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назвал крайне тяжёлым его брат Георгий Саакашвили 30 ноября в эфире телекомпании «Палитраньюс».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил брат политика, экс-президент Грузии уже не в состоянии передвигаться самостоятельно, хотя в клинику он прибыл своим ходом. Здоровье Саакашвили сильно ухудшилось и ему становится всё хуже.

По словам брата Саакашвили, врачи предупредили о том, что если ситуация не поменяется, то прогнозы будут самые неблагоприятные и всё может закончится фатально для экс-президента Грузии. Как указал брат Саакашвили, единственный путь спасти политика — это перевести его в зарубежную клинику. Защита планирует обратиться в суд с ходатайством о переводе Саакашвили.

При этом брат Саакашвили назвал неприемлемым предложение главы минюста Грузии Рати Брегадзе привезти из иностранной клиники любого специалиста для лечения экс-президента. Георгий Саакашвили пояснил, что в Тбилисских клиниках, якобы нет соответствующего медицинского оборудования.

Напомним, экс-президент Грузии был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси, он является фигурантом нескольких уголовных дел. В связи с ухудшением состояния здоровья политика перевели в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адвокат Саакашвили считает бессмысленным вызывать доктора для политика из-за границы, так как тому потребуется отлаженное медицинское оборудование и даже новая клиника, поскольку грузинскую систему здравоохранения такой доктор посчитает «адской».

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