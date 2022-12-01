На юго-восток США обрушились смерчи, погибли два человека

Монтгомери, США, , 00:41 — REGNUM Смерч унес жизни двоих человек в американском штате Алабама, передал телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Последствия торнадо Иван Шилов © ИА REGNUM

Стихия ударила по округу Монтгомери. Спасатели извлекли тела погибших из разрушенного дома. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

По информации Национальной метеорологической службы США, в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама было зарегистрировано в общей сложности 30 торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в округе Ламар американского штата Техас десять человек пострадали из-за смерча. Торнадо также повредил около 50 домов.

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