Монтгомери, США, 1 декабря 2022, 00:41 — REGNUM Смерч унес жизни двоих человек в американском штате Алабама, передал телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
Стихия ударила по округу Монтгомери. Спасатели извлекли тела погибших из разрушенного дома. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.
По информации Национальной метеорологической службы США, в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама было зарегистрировано в общей сложности 30 торнадо.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в округе Ламар американского штата Техас десять человек пострадали из-за смерча. Торнадо также повредил около 50 домов.
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