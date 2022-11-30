Монтгомери, США, 1 декабря, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Смерч унес жизни двоих человек в американском штате Алабама, передал телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия торнадо

Стихия ударила по округу Монтгомери. Спасатели извлекли тела погибших из разрушенного дома. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

По информации Национальной метеорологической службы США, в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама было зарегистрировано в общей сложности 30 торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в округе Ламар американского штата Техас десять человек пострадали из-за смерча. Торнадо также повредил около 50 домов.