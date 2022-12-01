Зеленский заявил, что о путях выхода из конфликта можно говорить лишь после визита в Киев

Киев, , 00:20 — REGNUM Визит на Украину предложил совершить американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое заявление Зеленский сделал 30 ноября на мероприятии, организованном газетой New York Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Зеленского, лишь после визита на Украину Маск сможет составить представление о том, какие существуют пути выхода из конфликта, кто его начал и когда теоретически возможно его завершение. Как указал Зеленский, Маску лучше увидеть всё собственными глазами и тогда бизнесмен поймёт всё без лишних слов.

Также Зеленский отметил, что в стране многое функционирует благодаря спутниковой системе Starlink, которая была предоставлена Киеву Маском. По словам Зеленского, у него создалось впечатление, что Маск начал менять своё отношение к происходящему на Украине.

Напомним, в октябре Маск написал на своей странице в Twitter, что сомневается в возможности Украины одержать победу в конфликте и призвал обе стороны к миру. Кроме того, Маск предложил план мирного урегулирования конфликта, который предполагал сохранение Крыма в составе России, проведение повторного референдума в Донбассе под наблюдением ООН и нейтральный статус для Украины. Предложение Маска вызвало эффект взрыва среди жителей Украины и ряда представителей киевского режима, а также среди проукраинских пользователей Twitter.