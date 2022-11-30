Киев, 1 декабря, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Визит на Украину предложил совершить американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое заявление Зеленский сделал 30 ноября на мероприятии, организованном газетой New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, лишь после визита на Украину Маск сможет составить представление о том, какие существуют пути выхода из конфликта, кто его начал и когда теоретически возможно его завершение. Как указал Зеленский, Маску лучше увидеть всё собственными глазами и тогда бизнесмен поймёт всё без лишних слов.

Также Зеленский отметил, что в стране многое функционирует благодаря спутниковой системе Starlink, которая была предоставлена Киеву Маском. По словам Зеленского, у него создалось впечатление, что Маск начал менять своё отношение к происходящему на Украине.

Напомним, в октябре Маск написал на своей странице в Twitter, что сомневается в возможности Украины одержать победу в конфликте, и призвал обе стороны к миру. Кроме того, Маск предложил план мирного урегулирования конфликта, который предполагал сохранение Крыма в составе России, проведение повторного референдума в Донбассе под наблюдением ООН и нейтральный статус для Украины. Предложение Маска вызвало эффект взрыва среди жителей Украины и ряда представителей киевского режима, а также среди проукраинских пользователей Twitter.