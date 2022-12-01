Кандидат на пост посла в РФ поддержала ужесточение санкций против России
Кандидат на пост посла США в РФ Линн Трейси заявила о необходимости ужесточить санкции против России
Вашингтон,
1 декабря 2022, 00:19 — REGNUM Курс на ужесточение санкций в отношении России необходимо ужесточать, заявила претендент на пост нового американского посла в Москве Линн Трейси 30 ноября на слушаниях в комитете по международным отношениям сената Конгресса США.
Линн Трейси
U.S. Department of State
По ее словам, одним из важных направлений санкционной политики Соединенных Штатов является снижение доходов России от продажи энергоресурсов через введение ценового потолка. Трейси добавила, что реализация этого механизма не только сократит прибыль России, но и снизит влияние Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду на то, что кандидатура нового американского посла в РФ будет утверждена в скором времени.
Читайте ранее в этом сюжете:
Вашингтон прокомментировал смену посла в России
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.