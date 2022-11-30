Вашингтон, 1 декабря, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Курс на ужесточение санкций в отношении России необходимо ужесточать, заявила претендент на пост нового американского посла в Москве Линн Трейси 30 ноября на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США.

U.S. Department of State Линн Трейси

По ее словам, одним из важных направлений санкционной политики Соединенных Штатов является снижение доходов России от продажи энергоресурсов через введение ценового потолка. Трейси добавила, что реализация этого механизма не только сократит прибыль России, но и снизит влияние Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду на то, что кандидатура нового американского посла в РФ будет утверждена в скором времени.