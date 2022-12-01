На китайской орбитальной станции находятся уже шесть космонавтов

Пекин, , 00:20 — REGNUM Трое китайских космонавтов, членов экипажа корабля «Шэньчжоу-15», после стыковки вошли на орбитальную станцию «Тяньгун», сообщает 30 ноября информационное агентство «Синьхуа».

Китайская орбитальная космическая станция Shujianyang

Таким образом, космонавты «Шэньчжоу-15» присоединились к экипажу «Шэньчжоу-14», и общее число космонавтов на станции впервые за историю китайской космонавтики достигло шести.

После того, как люк между кораблём и станцией был открыт, члены обоих экипажей сделали групповой снимок с поднятыми большими пальцами, при этом хором заявив: «Китайская космическая станция всегда достойна того, чтобы её с нетерпением ждать».

Космонавты будут совместно работать на станции в течении пяти дней, а затем будет проведена ротация экипажей.

Напомним, что первый модуль китайской орбитальной станции был выведен в космос 29 апреля 2021 года, а сборка основной конфигурации станции завершена 3 ноября 2022 года.