Глава ФРС Пауэлл: в вопросе борьбы с инфляцией в США не видно прогресса

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что его учреждение не наблюдает внятного прогресса в борьбе с инфляцией в стране. Об этом он сказал 30 ноября на пресс-конференции

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

Глава организации отметил, что такая ситуация складывается вопреки ужесточению денежно-финансовой политики и замедлению экономического роста. Пауэлл добавил, что ФРС может решиться на замедление темпов повышения процентной ставки в США.

Очередное заседание регулятора по этому вопросу должно состояться уже в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что в течение следующих двух лет инфляция в США якобы должна снизиться до «нормального уровня».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минфина США: инфляция снизится до нормального уровня через пару лет