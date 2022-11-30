Вашингтон, 30 ноября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что его учреждение не наблюдает внятного прогресса в борьбе с инфляцией в стране. Об этом он сказал 30 ноября на пресс-конференции

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

Глава организации отметил, что такая ситуация складывается вопреки ужесточению денежно-финансовой политики и замедлению экономического роста. Пауэлл добавил, что ФРС может решиться на замедление темпов повышения процентной ставки в США.

Очередное заседание регулятора по этому вопросу должно состояться уже в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что в течение следующих двух лет инфляция в США якобы должна снизиться до «нормального уровня».