В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии
В Киеве невозможно применять стабилизационные графики
Киев,
30 ноября 2022, 23:54 — REGNUM Экстренные отключения энергоснабжения продолжаются в Киеве. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.
Город без света
Gabriel Jorby
Уточняется, что экстренные отключения энергоснабжения будут применяться в Киеве и 1 декабря. Стабилизационные графики, которые было запланировано ввести ранее, применить невозможно до тех пор, пока не будет восстановлена энергетическая инфраструктура.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экстренные отключения подачи электроэнергии применяются в Киеве и в Одесской области. Проблемы с подачей электроэнергии связаны с ракетными ударами российских ВС по критической инфраструктуре и ключевым энергообъектам. Помимо Киева и Одессы, подача электроэнергии ограничена во многих населённых пунктах на территории Украины.
Читайте ранее в этом сюжете:
Киев и Одесская область остались без света
История вопроса
Основной проблемой ЖКХ на Украине являются высокие тарифы, особенно на газ (который киевский режим вынуждена покупать у Евросоюза, причём государственную монополию “Нафтогаз Украины” не раз обвиняли в спекуляции на ценах), при высокой изношенности коммунальных сетей. Киевский режим с 2014 года пытается снизить накал проблем, вводя субсидии на возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ. Так, в 2019 году субсидии получили почти 3 млн семей.
Ставший в 2019 году главой киевского режима Владимир Зеленский в августе того же года предложит отменить плату за ЖКХ для малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет.
Вместе с тем, о снижении самих тарифов и приведении их в соответствие с платежеспособностью большинства населения страны речи не идёт.