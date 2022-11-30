Киев, 30 ноября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Экстренные отключения энергоснабжения продолжаются в Киеве. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.

Gabriel Jorby Город без света

Уточняется, что экстренные отключения энергоснабжения будут применяться в Киеве и 1 декабря. Стабилизационные графики, которые было запланировано ввести ранее, применить невозможно до тех пор, пока не будет восстановлена энергетическая инфраструктура.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экстренные отключения подачи электроэнергии применяются в Киеве и в Одесской области. Проблемы с подачей электроэнергии связаны с ракетными ударами российских ВС по критической инфраструктуре и ключевым энергообъектам. Помимо Киева и Одессы, подача электроэнергии ограничена во многих населённых пунктах на территории Украины.