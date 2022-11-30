Europa Press: власти Испании рассматривают версию теракта при взрыве в посольстве Киева в Мадриде

Мадрид, , 23:35 — REGNUM Испанские правоохранительные органы полагают, что взрыв, произошедший 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, является террористическим актом, сообщило агентство Europa Press.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующее решение принято Национальной судебной коллегией Испании. По факту инцидента проводится предварительное судебное разбирательство.

Испанская полиция передала судьям отчет, в котором содержатся ключевые детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский посол в Мадриде Сергей Погорельцев рассказал, что в здании дипломатической миссии взорвалось взрывное устройство, находившееся в пакете, который пришел по почте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании произошел взрыв в посольстве Украины