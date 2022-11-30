Мадрид, 30 ноября 2022, 23:35 — REGNUM Испанские правоохранительные органы полагают, что взрыв, произошедший 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, является террористическим актом, сообщило агентство Europa Press.
Соответствующее решение принято Национальной судебной коллегией Испании. По факту инцидента проводится предварительное судебное разбирательство.
Испанская полиция передала судьям отчет, в котором содержатся ключевые детали происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский посол в Мадриде Сергей Погорельцев рассказал, что в здании дипломатической миссии взорвалось взрывное устройство, находившееся в пакете, который пришел по почте.
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