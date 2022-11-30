Мадрид, 30 ноября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Испанские правоохранительные органы полагают, что взрыв, произошедший 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, является террористическим актом, сообщило агентство Europa Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Соответствующее решение принято Национальной судебной коллегией Испании. По факту инцидента проводится предварительное судебное разбирательство.

Испанская полиция передала судьям отчет, в котором содержатся ключевые детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский посол в Мадриде Сергей Погорельцев рассказал, что в здании дипломатической миссии взорвалось взрывное устройство, находившееся в пакете, который пришел по почте.