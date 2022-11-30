Сеул, 30 ноября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Администрация президента Южной Кореи подтвердила свою решимость жёстко бороться с забастовками объединенных в профсоюзы дальнобойщиков и работников метро, ​сообщает 30 ноября информационное агентство «Рёнхап».

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Ким Ын Хе, старший секретарь президента по связям с прессой, заявила, что правительство попытается гарантировать законные права бастующих рабочих, но незаконные действия не будут допускаться.

«Мы будем жёстко реагировать на забастовки, которые лишают низкооплачиваемых трудящихся их рабочих мест», — сказала Ким Ын Хе на брифинге для СМИ.

Президент страны Юн Сок Ёль заявил во вторник, что его правительство примет все возможные меры, чтобы справиться с затянувшейся забастовкой дальнобойщиков, объединенных в профсоюзы.

Тысячи водителей грузовых автомобилей начали забастовку шесть дней назад из-за минимальных тарифов на перевозки.

Ким Ын Хе сказала, что письменные приказы о возвращении к работе доставляются бастующим дальнобойщикам, и правительство рассмотрит по указанию президента различные варианты действий.

Она также выразила глубокую озабоченность по поводу забастовки работников метрополитена, заявив, что она совпадает с забастовкой, которой угрожают профсоюзы железнодорожников. Секретарь президента сказала, что она опасается значительных неудобств для людей, пользующихся метро и железными дорогами.

Затем Ким Ын Хе подтвердила решимость правительства не искать компромиссов, противоречащих закону и принципам.

Между тем, высокопоставленный чиновник в офисе президента предположил, что на фоне растущей обеспокоенности по поводу перебоев с местными поставками бензина правительство рассматривает возможность выдачи дополнительного приказа о возвращении к работе бастующих водителей бензовозов.

Напомним, что в Южной Корее массово бастуют водители грузовиков, а 30 ноября забастовал Сеульский метрополитен.