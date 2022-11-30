В Сирии американские военные силами оппозиционного движения ликвидировали главаря радикалов

Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Ликвидацию Абу аль-Хасана аль-Курейши, одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии подтвердили американские военные. Об этом 30 ноября сказано в сообщении пресс-службы Центрального командования вооруженных сил США.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ликвидация главаря радикальных экстремистов произошла в середине октября. Отмечается, что операция была проведена силами оппозиционного движения «Сирийская свободная армия».

В пентагоне гибель лидера террористов названа очередным успешным ударом по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон сообщил о планах провести переговоры между главами минобороны США и Турции по вопросам, которые происходят в Сирии.

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