Госсекретарь США: НАТО изучает варианты помощи Киеву в виде вооружения советского образца

Вашингтон, , 23:07 — REGNUM НАТО изучает варианты помощи киевскому режиму с вооружением и боеприпасами образца советской эпохи, включая вопрос их производства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября в интервью телекомпании CNN.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы прорабатываем все варианты, чтобы убедиться в том, что Киев получает то, что ему требуется и что будет эффективным [для ВСУ]. Часть из этого относится к системам советского периода, которые находились на их складах десятилетиями… И, например, проверить, что для указанных систем имеются боеприпасы. В ряде направлений может понадобиться производство того, что уже не выпускалось некоторое время», — сказал глава Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Пентагоне заявили, что США готовы продолжить поставки военной помощи преступному киевскому режиму в тех объемах, в которых Киев нуждается.

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