Забастовка работников Сеульского метро уже привела к серьёзным сбоям в отправлении поездов

Сеул, , 23:29 — REGNUM Работники Сеульского метрополитена объявили забастовку, что уже привело к перебоям в обслуживании пассажиров в вечерний час пик, сообщает 30 ноября южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Поезд Сеульского метро Subway06

Профсоюз Сеульского метрополитена, представляющий около 13 000 человек, или 80% всех сотрудников, начал забастовку рано утром в среду, на следующий день после того, как восьмичасовые переговоры с руководством прервались без какого-либо результата.

Забастовка стала первой акцией такого рода за шесть лет после сентября 2016 года.

Профсоюзы протестуют против плана руководства метрополитена до 2026 года сократить штат более чем на 1500 человек.

Оператор метрополитена предложил временно отложить план реструктуризации во время переговоров во вторник, но профсоюзы уже отклонили его как противоречащее их предыдущему соглашению 2021 года, которое запрещало любые несогласованные сокращения из-за финансового кризиса.

Сообщалось о нескольких сбоях в работе метро в утренние часы пик, но в вечерние часы пик пассажиры столкнулись с хаосом из-за задержек в пути.

Сеульский метрополитен мобилизовал пенсионеров и работников, не входящих в профсоюз, в качестве замещающих работников, чтобы поддерживать движение поездов на нормальном уровне, но скорость движения поездов с 18:00 до 20:00 упала до 85,7% от нормального уровня.

Городские власти Сеула увеличили автобусное движение в утренние и вечерние часы пик, чтобы свести к минимуму любые последствия забастовки.

Профсоюз Сеульского метрополитена прогнозирует, что около 9700 работников метро присоединятся к забастовке в будние дни и 14 000 в выходные.

На митинге, проведенном рядом с мэрией Сеула, профсоюзы пообещали заблокировать план реструктуризации и осудили мэра Сеула О Се Хуна за его слова о том, что забастовка «политически ориентирована». Митинг собрал около 5000 членов профсоюза.

«Наша забастовка не политическая, а направлена против плана реструктуризации. Мы будем бороться вместе, чтобы заблокировать его», — заявил на митинге представитель профсоюзов Ким Чен Так.

На пресс-конференции ранее в тот же день мэр Сеула назвал акцию работников метро политической забастовкой, организованной в связи с продолжающейся забастовкой дальнобойщиков, заявив, что общественность не будет мириться с захватом общественного транспорта в заложники.

Напомним, что на прошлой неделе в Южной Корее началась массовая забастовка водителей грузовиков.