Вашингтон, 30 ноября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Инициатива Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН является на деле попыткой придания легитимности беззаконию в отношении России. Такое заявление сделал 30 ноября журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Небензя указал на огромное количество разнообразных инициатив, за которыми сложно уследить. Как пояснил дипломат, такая ситуация является примером того, что называется «международный порядок, основанный на правилах». Небензя отметил, что Еврокомиссия на деле сначала придумывает правила, а затем пытается выдать их за универсальные, прикрываясь авторитетом ООН.

В частности, Небензя напомнил о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать из замороженных активов России фонд для дальнейшего инвестирования под управлением Евросоюза, а прибыль использовать для выплат компенсации Украине. Российский дипломат назвал предложение главы Еврокомиссии попыткой покрыть беззаконие неподходящими для этого средствами.

По мнению Небензи, ЕК будет пытаться обосновать свои попытки отъёма российских активов принятой Генассамблеей ООН резолюцией, чтобы создать некую форму легитимности для беззакония.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в случае реальной конфискации в Европе заблокированных российских активов Россия даст адекватный ответ. В любом случае ответственность за эти действия ляжет на Евросоюз.