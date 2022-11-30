ЦПВС: В Сирии за сутки зафиксирован один обстрел в идлибской зоне деэскалации

Дамаск, , 22:42 — REGNUM Члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой стране генерал-майор Олег Егоров 30 ноября на пресс-конференции.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

27 ноября террористы дважды за 24 часа обстреливали идлибскую зону деэскалации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Олег Егоров рассказал, что боевики террористических группировок оборудовали склады с оружием в лагерях для беженцев Харим и Салькин в сирийской провинции Идлиб.

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