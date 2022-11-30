Москва, , 22:24 — REGNUM II всероссийский семинар-совещание «Российское казачество» состоялся 29 ноября в музее Победы в Москве. Более двухсот его участников, среди которых — представители 13 федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 78 субъектов РФ, атаман Всероссийского казачьего общества, атаманы войсковых казачьих обществ, представители Русской православной церкви, лидеры казачьих молодежных организаций войсковых казачьих обществ, обсудили пути решения задач исполнительных органов субъектов РФ по реализации государственной политики в отношении российского казачества и привлечению его к обеспечению обороноспособности страны.

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Приветственные адреса участникам мероприятия направили заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов. «Сегодня российское казачество выступает силой, способной защитить Россию от недругов, вносит вклад в сохранение духовного наследия, укрепление традиционных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности и уважения к своей Родине, — заявил на открытии семинара ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко. — Уверен, что совещание пройдет в конструктивном ключе, а принятые решения будут способствовать консолидации российского казачества и процветанию России».

По мнению главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, органы государственной власти должны теперь относиться к тем обязанностям, которые они выполняют во взаимодействии с российским казачеством. «К сожалению, ситуация здесь разная, — посетовал он. — Какие-то регионы, как всегда у нас, показывают пример, а какие-то не в состоянии выполнять свои повседневные задачи. Это касается не только органов исполнительной власти. Наверное, эти вопросы можно отнести и к отдельным атаманам».

Всероссийский атаман, депутат Государственной думы РФ Николай Долуда отметил, что сегодня на федеральном уровне казачеству оказывается большая поддержка — и со стороны Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, и Федерального агентства по делам национальностей, курирующего деятельность Всероссийского казачьего общества. Он поблагодарил Баринова за дополнительное финансирование Всероссийского казачьего общества для проведения мероприятий в различных войсковых казачьих обществах. «Выполнение задач, поставленных президентом страны в условиях специальной военной операции, требует от атаманов необходимости стать сильными управленцами, организаторами, лидерами, а также навести в казачьих обществах жесткую дисциплину и управляемость», — подчеркнул Долуда. Он напомнил, что «уже приняты изменения в федеральный закон ФЗ-44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также в закон «О государственной границе Российской Федерации», которые предоставляют возможность оказания материального стимулирования и льгот для казаков, которые занимаются охраной общественного порядка и охраной государственных границ. В Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества руководителям субъектов РФ и главам муниципальных образований дано право формировать новые программы государственной поддержки казачества или вносить изменения в действующие программы». Всероссийский атаман призвал руководителей рабочих групп, заместителей глав регионов наладить тесное взаимодействие с войсковыми казачьими обществами в сфере выполнения требований Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.

От имени главы ЛНР Леонида Пасечника к участникам всероссийского семинара-совещания обратился председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев. Он напомнил, что «земля Донбасса — исконно казачья, это земли Всевеликого войска Донского». Санаев уверен, что казачество доказало свою эффективность еще в 2014 году, когда казаки первыми встали на защиту родной земли. Сегодня в специальной военной операции участвуют казаки 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

«Казачьи традиции — это то, на чем мы должны строить и воспитывать нашу молодежь, прививать любовь к Родине, уважение к старшим, уважение к женщине. Нужно дать четкий и конкретный ответ западному миру: мы люди традиционных ценностей. Казаки должны стать флагманом русского мира и жить в традициях, которые нам завещали наши предки!», — резюмировал Иван Санаев.

После официальной части участники семинара продолжили работу в рамках секций «О задачах исполнительных органов субъектов Российской Федерации по реализации государственной политики в отношении российского казачества и привлечению его к обеспечению обороноспособности страны», а также «Об опыте субъектов Российской Федерации по оказанию государственной поддержки казачьим обществам и иных объединениям казаков».