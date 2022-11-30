Дамаск, 30 ноября 2022, 22:21 — REGNUM Турецкие военнослужащие последние две недели не участвуют в совместном с Россией патрулировании в Сирии, заявил 30 ноября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

Российский патруль. Сирия
Российский патруль. Сирия
Mil.ru

Он отметил, что при этом Турция так не предоставила мотивированного отказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Анкара заявила Москве, что не согласна с размещением отрядов сирийской армии в тех районах, которые контролируются курдскими формированиями из организации «Силы демократической Сирии» (СДС).

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