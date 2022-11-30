ЦПВС: Турция уже две недели не участвует в совместном с Россией патрулировании в Сирии

Дамаск, , 22:21 — REGNUM Турецкие военнослужащие последние две недели не участвуют в совместном с Россией патрулировании в Сирии, заявил 30 ноября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

Российский патруль. Сирия Mil.ru

Он отметил, что при этом Турция так не предоставила мотивированного отказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Анкара заявила Москве, что не согласна с размещением отрядов сирийской армии в тех районах, которые контролируются курдскими формированиями из организации «Силы демократической Сирии» (СДС).

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