Десять глав субъектов РФ попали в санкционные списки Великобритании

Лондон, , 22:21 — REGNUM Великобритания добавила в санкционный список 22 представителя органов власти РФ. Среди них десять глав субъектов РФ, говорится в сообщении МИД Великобритании.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, среди попавших под санкции оказались губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цибульский, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и два руководителя из Северо-Кавказского федерального округа: глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Дагестана Сергей Меликов.

Кроме представителей губернаторского корпуса, Лондон включил в санкционный список военных комиссаров пяти российских регионов, в том числе военкома Москвы Игоря Егорова, а также вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, директора ФСИН Аркадия Гостева и председателя ЦИК Эллу Памфилову.

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