Совет Федерации может утвердить нового председателя Счётной палаты 14 декабря

Москва, , 22:06 — REGNUM На заседании Совета Федерации, назначенном на 14 декабря, скорее всего, утвердят нового председателя Счётной палаты. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

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«С высокой долей вероятности это может произойти 14 декабря», — сообщил он журналистам.

Пока обязанности главы Счётной палаты вместо ушедшего с поста Алексея Кудрина временно исполняет замглавы Галина Изотова.

Напомним, Совфед досрочно освободил Кудрина от должности 30 ноября. По неподтверждённой информации Кудрин будет работать в «Яндексе».

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