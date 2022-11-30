Москва, 30 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. На заседании Совета Федерации, назначенном на 14 декабря, скорее всего, утвердят нового председателя Счётной палаты. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

(сс) Wonder37 Счетная палата РФ

«С высокой долей вероятности это может произойти 14 декабря», — сообщил он журналистам.

Пока обязанности главы Счётной палаты вместо ушедшего с поста Алексея Кудрина временно исполняет замглавы Галина Изотова.

Напомним, Совфед досрочно освободил Кудрина от должности 30 ноября. По неподтверждённой информации Кудрин будет работать в «Яндексе».