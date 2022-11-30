ДНР, 30 ноября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Подразделения ВС РФ освободили от киевских нацистских оккупантов поселок Андреевку в Донецкой Народной Республике. Продолжается наступление в направлении села Водяное, сообщили 30 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное»,— говорится в сообщении МО.

В ведомстве также напомнили, что ранее в ДНР были взяты под контроль союзных войск населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.