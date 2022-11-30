Политика Запада в отношении Украины ведёт к конфликту между ядерными державами — Лавров

Москва, , 22:01 — REGNUM Позиция России заключается в том, что необходимо избежать любого столкновения между странами, обладающими ядерным оружием. Это заявление 30 ноября сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что даже столкновение между странами, обладающими ядерным статусом, с использованием обычных вооружений опасно, так как эскалация может стать неконтролируемой. При этом глава МИД РФ заявил, что в западных странах пытаются отходить от этого принципа.

«Это говорит о многом. В том числе в контексте той линии, которую они проводят по Украине, буквально толкая Украину на продолжение той самой войны, которую Запад ведёт против РФ», — сказал Лавров.

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