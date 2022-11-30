Москва, 30 ноября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Позиция России заключается в том, что необходимо избежать любого столкновения между странами, обладающими ядерным оружием. Это заявление 30 ноября сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он подчеркнул, что даже столкновение между странами, обладающими ядерным статусом, с использованием обычных вооружений опасно, так как эскалация может стать неконтролируемой. При этом глава МИД РФ заявил, что в западных странах пытаются отходить от этого принципа.

«Это говорит о многом. В том числе в контексте той линии, которую они проводят по Украине, буквально толкая Украину на продолжение той самой войны, которую Запад ведёт против РФ», — сказал Лавров.