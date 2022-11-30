Умань, Украина, 30 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете «Ленинская Искра». Об этом 30 ноября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мэр города Ирина Плетнева.

Профили казнённых декабристов

«После прохождения всех разрешительных процедур сегодня были демонтированы памятный знак советской газете «Ленинская Искра», памятник декабристам», — написала градоначальник.

Напомним, снос памятников, имеющих отношение к России, начался на Украине в 2014 году под видом «декоммунизации». После начала спецоперации по денацификации этот процесс продолжился с многократно возросшими темпами.