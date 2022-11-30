Бишкек, , 21:19 — REGNUM Правительство Киргизии поручило министерству финансов выделить компаниям «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» свыше 123,7 млрд сомов (более 89,6 млрд рублей) в течение ближайших трёх лет.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Премьер-министр Акылбек Жапаров подписал постановление, предписывающее финансовому ведомству заложить в бюджет страны на эти цели более 10,8 млрд сомов (7 млрд 823 млн рублей) — на 2023 год, 55 млрд 847 млн сомов (40 млрд 451 млн рублей) — на 2024 год, и около 57 млрд 66 млн сомов (41 млрд 334 млн рублей) — на 2025 год.

Также в 2026–2030 годах двум крупнейшим энергокомпаниям Киргизии будут выделяться из госказны финансирование в размере не меньшем, чем суммы погашения задолженности по бюджетным кредитам, указанных в соответствующих графиках.

Власти республики рекомендуют руководству «Электрическим станциям» и «Национальной электрической сети Кыргызстана» тратить эти деньги на увеличение уставного капитала и на погашение задолженности по бюджетным кредитам.

При этом министерство финансов станет акционером, владеющим не более чем третью от общего количества их акций, и будет сохранять свою долю вплоть до полного погашения ими долговых обязательств.

ИА REGNUM напоминает, что энергетические компании Киргизии задолжали министерству финансов 142 млрд сомов (свыше 102,8 млрд рублей). Большая часть долгов энергетического сектора образовалась из-за полученных под гарантии правительства кредитов от международных доноров.

В частности, на проект строительства линии электропередачи «Датка — Кемин» взято в кредит $389 млн (около 23,7 млрд рублей), на реконструкцию столичной ТЭЦ — $386 млн (23,5 млрд рублей) и на реабилитацию крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС — $375 млн (более 22,8 млрд рублей).