В посольстве Украины в Испании произошел взрыв

Мадрид, , 21:08 — REGNUM Взрыв произошел в посольстве Украины в Испании. На территории дипмиссии взорвалось взрывное устройство. Об этом сообщил 30 ноября посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Взрыв geralt

По словам дипломата, взрывное устройство находилось в пакете, который пришел по почте. Он был адресован лично послу.

Мощность его была небольшой, поэтому последствия взрыва не были столь серьезными. Погорельцев не уточнил масштабы повреждений, но отметил, что если бы его сотрудники не предприняли меры предосторожности, то они были бы гораздо больше.

«Дипломат считает, что последствия взрыва могли быть более серьезными, если бы не осторожность его подчиненных», — пишет ТАСС.

Версий об отправителе опасного пакета у посла нет, установить виновника пообещали власти Мадрида.