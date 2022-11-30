Молдавия обвинила Россию «во всех бедах», чтобы замять внутренний скандал — МИД РФ

Москва, , 21:10 — REGNUM Власти Молдавии пытаются замять скандал, вызванный сливом в сеть переписки высших чиновников, поэтому обвиняют во всём Россию. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что обнародованная переписка выставила должностных лиц «в соответствующем свете». На это последовала «стандартная» реакция.

«Надо это как-то замять. Выход стандартный — нужно обвинить во всех бедах Россию», — сказала Захарова.

Напомним, действующее прозападное правительство Молдавии начало работать в августе 2021 года. Уже осенью уровень жизни в Молдавии начал падать: стали расти цены на топливо, газ, услуги ЖКХ и продукты. Когда началась спецоперация по денацификации Украины, Кишинёв стал обвинять Россию во внутренних проблемах. А когда обеднение населения спровоцировало акции протеста, то в их организации тоже обвинили Москву, как и во взломе телеграм-аккаунтов чиновников.

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