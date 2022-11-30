Москва, 30 ноября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Власти Молдавии пытаются замять скандал, вызванный сливом в сеть переписки высших чиновников, поэтому обвиняют во всём Россию. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что обнародованная переписка выставила должностных лиц «в соответствующем свете». На это последовала «стандартная» реакция.

«Надо это как-то замять. Выход стандартный — нужно обвинить во всех бедах Россию», — сказала Захарова.

Напомним, действующее прозападное правительство Молдавии начало работать в августе 2021 года. Уже осенью уровень жизни в Молдавии начал падать: стали расти цены на топливо, газ, услуги ЖКХ и продукты. Когда началась спецоперация по денацификации Украины, Кишинёв стал обвинять Россию во внутренних проблемах. А когда обеднение населения спровоцировало акции протеста, то в их организации тоже обвинили Москву, как и во взломе телеграм-аккаунтов чиновников.