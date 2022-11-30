Москва, 30 ноября 2022, 21:12 — REGNUM Россия на протяжении 30 лет реально помогала Молдавии, поставляя дешёвый газ, а проблемы последнего периода связаны с работой действующего руководства страны. Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отреагировала на заявление президента Молдавии Майи Санду, что молдаване сидят в «темноте и холоде» якобы из-за России. Представитель российского МИД напомнила, что у молдавского лидера есть румынское гражданство.
«Что делает нынешнее, имеющее гражданство другой страны руководство никто не понимает. Кроме разрушения, кроме катастрофических последствий, это не приносит ничего», — сказала Захарова.
Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы Украины. Кишинёв после этого обвинил Москву в «политическом давлении». Кроме того, подключение Молдавии к транзитной электросети, идущей из Румынии на Украину, привело к тому, что при воздушных атаках по территории Украины, блэкауты происходят и в молдавской сети.