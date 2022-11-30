Москва, 30 ноября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Россия на протяжении 30 лет реально помогала Молдавии, поставляя дешёвый газ, а проблемы последнего периода связаны с работой действующего руководства страны. Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Она отреагировала на заявление президента Молдавии Майи Санду, что молдаване сидят в «темноте и холоде» якобы из-за России. Представитель российского МИД напомнила, что у молдавского лидера есть румынское гражданство.

«Что делает нынешнее, имеющее гражданство другой страны руководство никто не понимает. Кроме разрушения, кроме катастрофических последствий, это не приносит ничего», — сказала Захарова.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы Украины. Кишинёв после этого обвинил Москву в «политическом давлении». Кроме того, подключение Молдавии к транзитной электросети, идущей из Румынии на Украину, привело к тому, что при воздушных атаках по территории Украины, блэкауты происходят и в молдавской сети.