Иваново, , 20:39 — REGNUM При поддержке «ФосАгро» в Ивановском Государственном химико-технологическом университете (ИГХТУ) открыта уже вторая по счету высокотехнологичная лаборатория, которая позволит вузу готовить профессиональные кадры для химической отрасли.

Оснащение лаборатории «Современные технологии, конструктивное оформление и автоматизация в производстве минеральных удобрений» позволит студентам ИГХТУ изучить технологические процессы современного производства «витаминов плодородия». Для этих целей в ней, в частности, есть приборы по анализу качества сырья, установки по получению продуктов на разной стадии. А также компьютеры, с помощью которых можно управлять технологическими процессами.

«Мы благодарны одному из самых надежных наших партнеров за эффективное сотрудничество в подготовке кадров. Спасибо, что вы способствуете популяризации технологического и инженерного образования в стране», — отметила ректор ИГХТУ Наталья Гордина .

Кроме того, в знак плодотворного сотрудничества ФосАгро и ИГХТУ в вузе открылся еще один объект — инсталляция «Дерево химии — растим кадры вместе».

«За 10 лет в компанию трудоустроились порядка 400 выпускников ИГХТУ. Многие занимают высокие должности — блестящие инженеры, квалифицированные специалисты химического профиля, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для работы в быстроразвивающейся компании, — прокомментировала директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Маргарита Котлярова . — Мы продолжаем взаимодействовать с вузом по многим направлениям: профориентация, переподготовка кадров, развитие материально-технической базы. И эта работа дает хорошие плоды».

Напомним, в феврале нынешнего года «ФосАгро» уже открыла в вузе первую профильную химическую лабораторию. Здесь студенты используют не только современное оборудование, но и проводят исследования по методикам, которые используются в условиях реального производства. Таким образом, трудоустраиваясь на предприятия группы «ФосАгро», выпускники ИГХТУ приходят туда уже подготовленными специалистами, получившими опыт работы с передовыми технологиями.

В общей сложности, за 10 лет сотрудничества «ФосАгро» и ИГХТУ реализовали ряд проектов, в рамках которых организованы профориентационная работа в школах, производственная практика для студентов на предприятиях, обучение в магистратуре и аспирантуре работников компании и другие программы.

Поддержка образовательных и профориентационных проектов — одно из магистральных направлений в стратегии социальной ответственности «ФосАгро». Компания финансирует ремонты, приобретение техники, реализацию проектов развития учреждений образования. Совокупность проектов по данному направлению органично оформлена в систему «школа — колледж — вуз — предприятие» и нацелена на поддержку учреждений образования и подготовку инженерных и технических кадров для предприятий компании. Сотрудничество с ведущими техническими вузами — вершина этой пирамиды. В каждом городе присутствия компании работают «ФосАгро-школы». У компании два подшефных профессиональных колледжа, в которых готовят специалистов химического и горно-добывающего профиля. В частности, в Вологодской области при поддержке «ФосАгро» активно развивается Череповецкий химико-технологический колледж, который стал участником федерального проекта «Профессионалитет».

В 2022 году «ФосАгро» более чем в два раз увеличила объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов до уровня 10,9 млрд рублей. То есть новая динамика развития образовательного спектра благотворительной деятельности компании не случайность, а закономерность.

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